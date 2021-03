Produtor das festas Revenge of the 90’s abre mercearias sem funcionários em Portugal

Lembra-se da série juvenil Chiquititas, uma adaptação do original argentino, que passou na SIC na segunda metade da primeira década deste século? A personagem Diogo, pai do filho de Madalena, era encarnada por Paulo Silva, que deixou a vida de ator e abraçou o empreendedorismo, passando a responder pelo nome de Paulo Silver.

Hoje, com 38 anos, Paulo Silver é o produtor, juntamente com outros sócios, de eventos como as icónicas festas The Revenge of the 90’s, que levavam os portugueses à loucura revivalista da última década do século passado, até à chegada da pandemia de covid-19, que levou Silver a participar nas várias manifestações nas ruas do país ao lado de colegas da hotelaria, restauração, bares e discotecas.

Leia Também Mercearias com tudo e sem funcionários chegam a Portugal

A produtora de eventos New Sheet faz parte da série de uma dúzia de empresas em que Paulo Silva tem participações, entre as quais estão a 3cket (bilhética digital), a WAM ("booking e management" de artistas), a BrainStory (agência de "brand storytelling"), a Madstudios (produtora de vídeo e fotografia), a empresa de trabalho temporário MegaForce ou a de restauração Web Kitchen Labs.

Agora tem um novo negócio. Paulo Silver tornou-se "master" ibérico da Onii, a start-up brasileira de lojas autónomas, conceito que pode ser comparado a um minimercado, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana, sem funcionários, com o acesso e o pagamento a serem feitos de forma automatizada via aplicação (app) da marca.

Ao Negócios, o CEO da Onii revelou que, para já, "serão inauguradas cinco lojas próprias na cidade de Lisboa, mas já há conversas para a abertura de, pelo menos, três unidades licenciadas em outras regiões do país", adiantou Victor Azouri Bermudes.

Se, no caso da capital, as localizações "ainda estão a ser analisadas", as restantes deverão surgir "no Porto/Gaia, Sintra e Cascais". "Acreditamos que a experiência em Portugal será bem-sucedida", enfatizou o empresário brasileiro.

O CEO da Onii garantiu que as lojas em Portugal irão funcionar tal e qual "como no Brasil". A empresa oferece vários tipos de loja com variação de tamanhos, que vão dos dois aos 20 metros quadrados. "Dependendo do modelo", têm capacidade para vender "de 180 a 650 tipos de produtos", sendo o "mix definido" em função de "cada local onde instalaremos" as unidades.

E onde é que pretendem instalar as suas lojas autónomas em Portugal? "Em condomínios residenciais, clubes, [centros] empresariais, faculdades, hospitais, campos de golfe e outras oportunidades", sinalizou. Em média, afiançou, cada loja fatura "de 15 mil a 22 mil euros" por mês – "por exemplo, um loteamento com 200 casas fatura de três mil a 4,4 mil euros mensais."

O investimento, "dependente do modelo da loja", oscila entre os 1.500 e os 18 mil euros".

Questionado sobre a disponibilidade de Paulo Silver para detalhar a estratégia de expansão ibérica da Onii, Bermudes disse que, "neste primeiro momento, o Paulo não gostaria de se expor".