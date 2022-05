PwC procura nos países lusófonos africanos quadros que já não encontra em Portugal

"No ano passado admitimos cerca de 800 pessoas [em Portugal]. Temos hoje mais de 300 lugares em aberto para necessidades específicas e a realidade é que não estamos a conseguir colmatar essas necessidades em Portugal. Portanto, isto é um benefício mútuo", afirmou, em declarações à Lusa, na Praia, António Brochado Correia."Acho que Portugal pode e deve fazer mais, envolver mais, participar mais com aquilo que são países que falam a nossa língua e que precisam de nós, como nós precisamos deles. É bom reconhecer que um dos principais problemas que a Europa e Portugal em particular vai ter é a questão demográfica. Nós hoje estamos em Portugal com enormes défices de pessoas a vários níveis", considerou o presidente da consultora.Precisamente em Cabo Verde, explicou, a PwC vai abrir em setembro um 'hub' tecnológico, prevendo criar localmente, até 2023, cerca de 150 empregos para quadros cabo-verdianos especializados que vão trabalhar remotamente nos projetos da consultora, a partir do arquipélago."A PwC tem sentido nos últimos anos uma enorme pressão para a contratação de pessoas. A nível tecnológico temos estado a crescer a uma grande velocidade, precisamente porque o mundo pede essa velocidade. Não somos só nós, de uma forma geral todas as consultoras crescem", explicou."Talvez a PwC esteja a crescer um pouco mais porque começou mais tarde neste domínio e a realidade é que, quer para servir Portugal, quer para servir Portugal que colabora com outras partes do mundo, temos vindo a sentir a escassez do talento de que precisamos em Portugal, Lisboa, Porto, mas também noutras cidades onde já estamos", acrescentou.O responsável referiu que Portugal tem um "défice permanente de pessoas" que afeta setores específicos, "problema agravado pela quantidade de multinacionais" que se estabelecerem no país: "Exclusivamente para estes chamados 'delivery centers', para fornecer outros países e outras geografias. A nossa intenção maior na PwC é servir Portugal e servir as comunidades que falam a nossa língua, mas também poder ganhar com a experiência internacional que a PwC tem. Somos mais de 300.000 no mundo a colaborar e a fazer aquilo que nós achamos que acrescenta a tal confiança e que permitem soluções sustentáveis para o mundo".A atividade da PwC Portugal abrange ainda Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique e segundo António Brochado Correia a "escassez" de recursos humanos obrigou a "pensar em novas alternativas", começando pelo arquipélago cabo-verdiano, onde a consultora tem escritório desde 1995, essencialmente na área da auditoria e fiscalidade."E achámos que Cabo Verde podia - porque tem talento, tem pessoas, tem uma universidade que gera alguns milhares de alunos todos os anos - ser mais um 'hub' que nós podíamos ter para conseguir colmatar as dificuldades de talento que nós temos em Portugal", disse, garantindo tratar-se do primeiro centro tecnológico que a PwC Portugal instala fora do país."Está previsto que inicie em setembro e, portanto, a nossa previsão é que em 2023, daqui por um ano, a gente possa ter 150 pessoas. É isso que nós esperamos. É isso que nós gostaríamos", apontou o líder da consultora, que para materializar o projeto assinou na terça-feira, na Praia, um memorando de entendimento com o Governo cabo-verdiano.Recordou que Cabo Verde, além da aposta nacional - com vários investimentos estruturantes em curso - nas novas tecnologias nos últimos anos, forma milhares de alunos em várias áreas todos os anos: "Então, nós também temos de ir ao encontro deles e, portanto, essa é a nossa necessidade específica de talento. Sentimos que Cabo Verde tem condições boas, tem uma boa universidade, tem um bom ensino, tem um nível cultural que nos agrada".A escolha para começar esta expansão em Cabo Verde resultou também do conhecimento do arquipélago, do "diálogo permanente com as autoridades", com o Governo e com as universidades."E aí eu acho que a PwC e as empresas portuguesas de uma forma geral, têm um benefício em estar mais próximo das comunidades que falam português em África e uma obrigação de estar mais próximo dessas comunidades, ajudando-as também a progredir dentro daquilo que sejam as nossas capacidades", frisou.Em Cabo Verde, a PwC espera encontrar "talento" e "dar formação", numa vertente "que vai muito para além daquilo que é só a educação técnica", mas "também humana e de uma experiência, de uma forma de estar no mundo".O responsável explicou tratar-se de um investimento "essencialmente" em capital humano, para formar o centro tecnológico da PwC em Cabo Verde."Estes recursos vão estar formados em Cabo Verde. A partir de Cabo Verde podem estar a trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos ou no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha ou em Portugal ou em Cabo Verde. Mas nós não estamos à espera que estes 150 trabalhem para Cabo Verde, que não há mercado suficiente provavelmente em Cabo Verde", apontou."Estamos à espera que eles sejam formados, treinados e certificados para trabalhar para qualquer parte do mundo, podendo eles próprios, mais cedo ou mais tarde, escolher outra via fora da PwC. E estão formados naquilo que há de melhor que é hoje a tecnologia e o digital que serve todo o mundo", acrescentou.De acordo com António Brochado Correia, a PwC, globalmente, "definiu que quer estar presente de uma forma significativa" em "três ou quatro" das "principais plataformas internacionais tecnológicas", com centenas de quadros a trabalharem remotamente em soluções avançadas, caminho que Portugal e esta expansão em Cabo Verde ajuda a concretizar, mas também com novas unidades em Portugal, próximas dos grandes centros universitários."Criar mais unidades noutras geografias que não Lisboa e Porto. Já estamos em Coimbra, mas queremos criar mais porque sentimos que o talento já não vem só para Lisboa e Porto", vincou.