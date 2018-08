Ramos Catarino ganha reabilitação da residência oficial do primeiro-ministro por 719 mil euros

"Esta obra foi atribuída após convite para um concurso muito participado que obedeceu a todas as regras e obrigações constantes do Código dos Contratos Públicos (CCP)", disse, em comunicado, o Conselho de Administração da Ramos Catarino.

A obra tem conclusão prevista para o final do mês de Setembro.

"O Conselho de Administração da Ramos Catarino congratula-se pelo facto de as obras de reabilitação e pinturas na residência oficial do primeiro-ministro estarem a decorrer de acordo com o previsto no caderno de encargos, ou seja, está em dia em termos de programa de trabalhos", referiu.