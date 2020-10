Para fazer face ao crescimento do negócio doméstico e de suporte, a empresa de Recursos Humanos Randstad vai contratar mil profissionais até ao final do ano. O apoio ao cliente, seja através de linha telefónica, presencial ou digital, é uma das áreas com vagas disponíveis.

Numa fase em que o desemprego e a estabilidade profissional têm sido abalados pela pandemia, este reforço de recursos humanos torna-se, de acordo com um comunicado da Randstad, essencial ao mesmo tempo que permite aumentar o número de população ativa através da procura de emprego ou mudança de carreira.

As vagas anunciadas para todo o território de Portugal continental e ilhas são bastante diversificadas, existindo ofertas para todos os gostos e níveis de conhecimento. Os anúncios vão desde o domínio do português à fluência em inglês e francês e contemplam o trabalho presencial, híbrido e teletrabalho.

Para Pedro Empis, Executive Business Director da Randstad Portugal, "é não só um objetivo ambicioso da nossa parte em preencher mil vagas em cerca de dois meses, como também mais um sinal da parte da Randstad em conjunto com as empresas parceiras do compromisso em combater o flagelo do desemprego, ajudar quem procura retomar a sua vida profissional e reforçar de forma ajustada as equipas das diversas organizações que pretendem um crescimento dos seus recursos humanos", reforçou Empis num comunicado da Randstad.