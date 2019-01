Receitas e lucros da Amazon superam estimativas mas "guidance" para as vendas é fraco

A empresa de comércio electrónico reportou lucros e receitas acima do esperado no período de outubro a dezembro, uma vez mais devido ao bom desempenho da computação na nuvem, mas advertiu que as vendas do atual trimestre poderão não superar as expectativas.

A Amazon.com reportou um lucro por ação de 6,05 dólares no seu quarto trimestre fiscal, terminado a 31 de dezembro, quando o consenso de mercado apontava para um lucro médio por acção de 5,55 dólares.

O bom desempenho deveu-se sobretudo aos serviços de computação na nuvem e ao crescimento da publicidade – mais rentável do que o seu serviço ‘core’ de venda de produtos online.

As receitas, por sua vez, foram de 72,4 mil milhões de dólares (contra 60,45 mil milhões no período homólogo do ano passado), quando a projecção média do mercado estimava 71,92 mil milhões.

A retalhista online elevou assim em 19,7% a sua faturação – contudo, foi o seu crescimento mais fraco desde o primeiro trimestre de 2015.





No acumulado do ano, a Amazon faturou 232,9 mil milhões de dólares, superando a marca dos 200 mil milhões pela primeira vez na sua história.

A empresa liderada por Jeff Bezos apresentou também as suas estimativas para as vendas do atual trimestre (o chamado ‘guidance’), mas estas ficaram ligeiramente aquém do esperado. Projecta um volume de negócios entre 56 e 60 mil milhões de dólares, quando os analistas apontam para 60,99 mil milhões.

Os investidores começaram por aplaudir estes resultados, dando ganhos em torno de 3% à empresa, na negociação fora de horas. Mas agora a cotada sediada em Seattle segue a ceder 0,39% para 1.712 dólares, com o mercado ainda a digerir todos os números.