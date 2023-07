Rega Energy fecha nova ronda de financiamento de 60 milhões de euros

Leia Também Rega Energy quer investir 200 milhões em vales de hidrogénio

O Rega Energy Group, empresa de energia renovável sediada em Portugal, anunciou esta quarta-feira ter concluído uma nova ronda de financiamento de 60 milhões de euros com o seu investidor Swen Capital Partners, um fundo de investimento europeu de infraestruturas especializado em biometano e hidrogénio verde.De acordo com Filipa Abreu Teixeira, CFO do Rega Energy Group, a empresa planeia investir, nos próximos dois anos, mais 500 milhões de euros em infraestruturas de energias renováveis. "O sucesso desta nova ronda de financiamento permitirá à Rega Energy financiar os seus primeiros projetos de energia renovável, acelerar e ganhar impulso a partir daí", disse Thomas Carrier, CEO da Rega Energy, em comunicado.Em Portugal, a Rega Energy é a entidade promotora do Nazaré Green Hydrogen Valley, localizado na Nazaré, Leiria, Marinha Grande e Alcobaça, com um investimento de 150 milhões de euros. A construção será feita em 2024 e a produção de hidrogénio verde começará em 2025.O projeto terá uma capacidade de 40 MW de eletrólise numa fase inicial, com o objetivo de chegar a 600 MW, e é suportado por um consórcio que integra a Secil, Cimpor, Vidrala, Crisal, BA Glass, LCG Glass - Leerdam Crisal Glass, Águas do Centro Litoral - Grupo Águas de Portugal, Floene, CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, C5Lab - Sustainable Construction Materials Association, Madoqua Ventures, Fusion Fuel e Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio.Para Coimbra, a empresa está a desenvolver um outro vale de hidrogénio, cujos membros ainda não estão fechados."A indústria pesada encontra-se sob uma grande pressão para transitar para um modelo sustentável e resiliente, ao mesmo tempo que se debate com os desafios da incerteza regulamentar e da concorrência internacional. A Rega Energy pode ajudar as indústrias a transformar esse enorme desafio numa vantagem competitiva", acrescentou o CEO, Thomas Carrier.Há cerca de um ano, o produtor e retalhista independente de gases renováveis Rega Energy Group anunciou a angariação de 17 milhões de euros numa ronda de investimento. O capital foi também avançado pela Swen Capital Partners, que tem 6,7 mil milhões de euros sob gestão e entrou no mercado português através do Fundo Swift2, especializado em gases renováveis. E também pela Elyse Energy, uma plataforma dedicada a acelerar projetos de hidrogénio verde e combustíveis sintéticos.O objetivo da injeção de capital, garante Thomas Carrier, foi acelerar o desenvolvimento da atividade de biometano e hidrogénio verde da empresa em Portugal. " Temos um pipeline de projetos de mais de mil milhões de euros para os próximos anos", disse o responsável em entrevista ao Negócios."A Rega Energy conjuga uma visão estratégica clara com uma forte adesão dos clientes, um modelo de governança assente em "investment grade", um profundo conhecimento do setor e um foco prioritário e pragmático nas pessoas. A Swen Capital Partners reforça o seu investimento, reiterando a confiança plena na ambição e capacidade da REGA em cumprir os seus objetivos", afirmou por seu lado Olivier Aubert, diretor da Swen Capital Partners.