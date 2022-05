Retalho já voltou a níveis de atividade pré-pandemia, diz Cláudia Azevedo

A CEO da Sonae, Cláudia Azevedo, afirmou, esta terça-feira que a atividade do setor do retalho voltou aos níveis pré-pandemia, durante um painel de debate no Fórum de Davos, na Suíça.O comentário surge dias depois de o grupo, que detém a cadeia de supermercados Continente, ter apresentado os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano, marcado não só por uma subida expressiva dos lucros (dispararam para 42 milhões de euros, contra 1 milhão apurado em igual período de 2021 e face a prejuízos de 59 milhões em 2020), mas também pela conquista de um recorde trimestral em termos de vendas.(Notícia em atualização)