A britânica Savannah Resources, que detém os direitos de exploração de lítio na mina do Barroso, em Boticas, lançou um aumento de capital para angariar no mercado 10,3 milhões de libras, o equivalente a 11,9 milhões de euros.



A empresa vai colocar 257.968.785 novas ações junto de um conjunto de investidores, com o objetivo de acelerar o projeto da exploração de lítio em Portugal. A operação será realizada através de um "accelerated bookbuild" (ABB), através do qual os bancos colocam ações junto de investidores institucionais.



Em comunicado, a Savannah Resources, liderada por David Archer, diz-se "empenhada em tornar-se na maior produtora de espodumena de lítio da Europa", em resultado da exploração da Mina do Barroso.





O montante que resultar da operação "será alocado ao progresso" das operações na mina, garante a empresa. "Isto inclui uma expansão da equipa do projeto para a preparação da próxima fase de desenvolvimento". A empresa compromete-se a conduzir também "mais explorações" para aumentar os recursos da mina do Barroso, e a "avaliar oportunidades para maximizar as suas credenciais ESG".





A operação vai complementar o Estudo de Viabilidade Definitiva do projeto, que será financiado pela Galp, que em janeiro anunciou a compra de 10% da mina do Barroso, e de metade da sua produção de lítio, para o qual prevê um investimento de 6,4 milhões de dólares, cerca de 5,3 milhões de euros."A Savannah está atualmente a finalizar o investimento e os acordos para a aquisição de concentrado de espodumena com a Galp", refere a empresa.Na semana passada, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) considerou "conforme" o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de exploração de lítio da Mina do Barroso em Boticas, e o seu envio para consulta pública.