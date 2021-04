Estudo ambiental de mina de lítio em Boticas em consulta pública até 2 de junho

Leia Também Savannah Resources angaria 12 milhões para acelerar exploração de lítio na mina do Barroso

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina do Barroso, no concelho de Boticas, entra esta quinta-feira, 22 de abril, em consulta pública, que decorrerá até 2 de junho, informou a Savannah, empresa que tem o projeto para a exploração de lítio na mina.A consulta pública ocorre após a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter declarado, a 16 de abril, a conformidade do EIA, que inclui 238 medidas de minimização "para eliminar, mitigar ou minimizar os impactes".No final do período de consulta pública, a APA irá pronunciar-se e emitir a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).A Savannah indica que prevê receber a DIA em agosto e, dependente dos resultados do EIA, iniciar a construção em 2022 e começar a produção comercial no ano seguinte."Durante o debate público, todos os interessados poderão rever e pronunciar-se sobre os planos da Savannah para a Mina do Barroso e de como serão geridos os impactes nas diversas fases do projeto: construção, operação, reabilitação ambiental e o encerramento da mina", assinala a empresa."Temos plena consciência dos impactes ambientais e sociais das nossas atividades, desde o projeto até a reabilitação e encerramento da mina", diz David Archer, CEO de Savannah, citado no comunicado."Proteger o meio ambiente, a segurança e o bem-estar dessas comunidades são as nossas principais preocupações e uma parte essencial do nosso cuidado com as gerações futuras. Isso é destacado por 238 medidas de minimização individuais contidas no EIA que são projetadas para eliminar, mitigar ou minimizar os impactes, por um Plano de Partilha de Benefícios e um Plano de Boa Vizinhança, que se esforçam para apoiar e beneficiar as comunidades locais através do patrocínio de projetos locais comunitários significativos e relevantes", acrescenta.O CEO da Savannah refere ainda que "o projeto foi desenhado para ter uma pegada baixa de C02 com o uso de energia renovável abundante localmente, como eólica e hídrica e, a médio prazo, temos como objetivo as emissões NetZero de C02".A Savannah detalha que "cerca de 15 milhões de euros serão investidos em medidas especificamente concebidas para eliminar ou mitigar potenciais impactes ambientais relacionados com a qualidade do ar e da água, os níveis de ruído e vibração, o tráfego, a qualidade dos solos, a gestão de resíduos e a reabilitação de terrenos". E, assinala, está também previsto um "Plano de Partilha de Benefícios, desenhado pela Savannah, que prevê a criação de uma fundação comunitária, para o qual a empresa doará 500.000 euros/ano (6 milhões no total da vida útil da mina), com o intuito de partilhar com as comunidades envolventes os benefícios do projecto da Mina do Barroso".A empresa destaca que o projeto de exploração de feldspato litinífero e subsequente produção de concentrado de espodumena permitirá a criação de 215 empregos diretos e entre 500 e 600 empregos indiretos."A Mina do Barroso é atualmente o projeto mais significativo para a produção de espodumena de lítio na Europa Ocidental. Com uma capacidade anual de produção de lítio prevista, suficiente para abastecer cerca de 500 mil veículos elétricos", conclui.Esta semana a Savannah Resources indicou que lançou um aumento de capital para angariar cerca de 11,9 milhões de euros, que serão canalizados quase totalmente para o projeto em Boticas.