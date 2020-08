Segredo revelado: Marta lidera Amorim há 15 meses

A família mais rica de Portugal conseguiu manter o segredo até 12 de agosto passado, quando o Negócios revelou que a filha do meio do falecido Américo Amorim, tinha sucedido à irmã Paula na presidência do grupo fundado pelo pai. A mudança aconteceu em 22 de maio de 2019.

Segredo revelado: Marta lidera Amorim há 15 meses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.