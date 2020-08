Selos "Clean & Safe"? Pode comprar um por 3 euros na Internet  

Seguramente nos últimos meses já se deparou por várias vezes com os selos "Clean & Safe". Uma marca que tem como objetivo mostrar ao cliente que as entidades cumprem as normas de higiene no combate à covid-19. Mas, segundo uma notícia avançada pelo Público, estes selos podem ser encontrados na Internet por apenas três euros.

Os selos "Clean & Safe" foram anunciados pelo Turismo de Portugal no final de abril, sendo atribuídos a estabelecimentos e atividades que demonstrassem que cumprem as normas de higiene definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Contudo, segundo o Público, é possível encontrar selos semelhantes a estes em sites como o OLX por três euros.

Ainda segundo a mesma notícia, quem vendeu estes selos não tem qualquer garantia de que os compradores cumprem as regras do Turismo de Portugal, que diz desconhecer o caso e reforça que a prática é ilegal.

Contactado pelo jornal, um vendedor assumiu que já vendeu placas a várias pessoas. Questionado sobre se os interessados cumpriam os requisitos do Turismo de Portugal para a aquisição do comprovativo, o vendedor terá adiantado que a responsabilidade de cumprimento das regras fica a cargo do estabelecimento. Já outro vendedor com anúncio no OLX informou que o negócio era de impressão de selos, com o código QR do registo do estabelecimento no autocolante ou vinil, rejeitando, tal como o anterior, qualquer responsabilidade no processo. Ambos os anúncios terão sido apagados após o contacto do jornal.