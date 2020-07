Sérgio Figueiredo deixa direção de informação da TVI

"A TVI informa que Sérgio Figueiredo deixará de exercer as funções de diretor de Informação da estação a partir de hoje", lê-se no comunicado.A TVI recorda que Sérgio Figueiredo se juntou ao Grupo Media Capital em janeiro de 2015, "tendo conduzido os principais jornais, durante o período mais longo de liderança" da estação, desejando ao jornalista "o seu melhor sucesso pessoal e profissional no seu futuro".Pedro Pinto, atual subdiretor de informação, assumirá interinamente as funções até à nomeação de uma nova direção.