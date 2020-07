Media Capital confirma contratação de Anselmo Crespo para diretor de informação da TVI

Leia Também Nuno Santos sobe de diretor de programas para diretor-geral da TVI

Em comunicado, o Conselho de Administração do Grupo Media Capital afirma que a contratação do subdiretor da TSF e ex-editor de Política da SIC se insere "na nova estratégia para a informação da TVI, que pretende apostar numa direção com um perfil de liderança irreverente, independente, mobilizador, diferenciador e multidisciplinar"."A qualidade do seu passado profissional dá-nos sobejas garantias de que alcançaremos" os objetivos de "reforço da qualidade e credibilidade da Informação que a TVI leva diariamente aos portugueses", afirmou Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital.Anselmo Crespo substitui Sérgio Figueiredo, cuja saída da estação foi anunciada no passado dia 10, estando o cargo a ser exercido interinamente pelo subdiretor Pedro Pinto."Há desafios que nos convocam a trilhar novos caminhos: aceitei participar num projeto televisivo em transformação e numa informação séria que terá apenas a verdade como limite", referiu o futuro Diretor de Informação da TVI, citado na nota do grupo Média Capital.A composição integral da futura equipa diretiva da Informação da TVI será anunciada na próxima semana, acrescenta.