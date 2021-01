Serviços de entregas não podem cobrar comissões superiores a 20% aos restaurantes

O Governo decidiu colocar um travão às comissões cobradas pelos serviços de entrega de refeições ao domicílio.



Enquanto vigorar o confinamento, que obriga os restaurantes a fechar portas e a funcionar apenas em regime de take-away ou entregas, estes serviços, como a Uber Eats ou a Glovo, não poderão cobrar aos restaurantes comissões superiores a 20%. Os serviços que cobrem, atualmente, comissões inferiores a 20%, estarão impedidos de aumentá-las nas próximas semanas, também por decisão do Governo.



Além das empresas de entregas, o Conselho de Ministros decidiu também que o gás engarrafado (GPL) estará sujeito a preços máximos durante o próximo estado de emergência. Em abril do ano passado, o Governo fixou preços máximos para o gás engarrafado "entre os 22 e os 81,05 euros, de acordo com a tipologia".





A possibilidade "de intervenção na limitação de preços de certos produtos e serviços, como o gás de garrafa ou as entregas ao domicílio, afim de evitar especulação", foram medidas previstas na proposta de renovação do estado de emergência feita esta terça-feira pelo presidente da República.