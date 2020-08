SIC exige indemnização de 20 milhões a Cristina Ferreira

A SIC exige a Cristina Ferreira uma indemnização no valor de 20,2 milhões de euros, revela a edição desta quarta-feira do Correio da Manhã. De acordo com o diário , a apresentadora, que trocou a SIC pela TVI em julho, tem um prazo de 15 dias para pagar o montante pedido, caso contrário a estação de Carnaxide avançará para tribunal.O valor representa a soma da perda de receitas que, segundo a SIC, a saída de Cristina Ferreira causará à estação. O canal de Carnaxide incluiu os valores estimados com publicidade, patrocínios, ações comerciais e receitas com chamadas de valor acrescentado. A SIC dá à apresentadora a possibilidade de apresentar um plano de pagamentos em prestações.