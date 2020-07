Cristina Ferreira deixa SIC e volta à TVI como acionista

Quase dois anos depois de ter saído da TVI, a apresentadora Cristina Ferreira vai regressar à sua antiga estação pela porta grande.



A estrela de televisão passa a ser acionista da estação, integrando a nova estrutura da Media Capital.



Um negócio milionário que a torna numa das acionistas da TVI e numa posição de liderança. A notícia foi avançada por Cristina e pela Media Capital através de um comunicado.



"Cristina Ferreira regressa à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo. O regresso de Cristina à casa de origem acontece dois anos depois da sua saída, prevendo-se o início de funções a 1 de Setembro de 2020", refere o comunicado da apresentadora e empresária.



"Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", refere Cristina Ferreira, citada no comunicado.





Já a Media Capital diz que "Cristina Ferreira iniciará funções no próximo dia 1 de setembro de 2020".

"Sabemos que a Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa; a concretizar-se, esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI", acrescenta a dona da TVI.



A SIC, também em comunicado, confirmou a saída de Cristina Ferreira, afirmando que "reserva todos os seus direitos em face desta situação".



"Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022", refere a nota onde o canal "lamenta a decisão abrupta e surpreendente".



Ainda assim, "apesar da desilusão, quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo deste curto mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora, que continuará a empenhar o seu talento e profissionalismo para merecer a confiança do público".





Recorde-se que Cristina revolucionou o mercado televisivo há cerca de dois anos quando trocou a TVI pela SIC. Com a mudança, passou a ter um ordenado de estrela – um milhão de euros por ano - e ‘roubou’ a liderança à estação de Queluz de Baixo.





Agora, ao ser acionista da TVI prepara-se para abanar novamente a TV em Portugal.Segundo a edição online do Públic o, a mudança de "casa" de Cristina Ferreira poderá envolver sete milhões de euros.O jornal indica que o salário de Cristina Ferreira na TVI será de quase três milhões de euros anuais, referindo que a apresentadora terá de indemnizar a SIC em dois milhões de euros pela rescisão unilateral do contrato. O Público avança a possibilidade de a totalidade ou parte dessa verba ser suportada pela estação televisiva detida pela Media Capital.Cristina Ferreira deverá adquirir à Prisa uma participação entre 1 e 2% do capital da Media Capital, acrescenta o jornal.