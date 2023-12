Global Media pretende rescindir com 150 a 200 trabalhadores

O Global Media Group (GMG) anunciou, num comunicado interno enviado esta quarta-feira, que pretende rescindir o contrato com 150 a 200 trabalhadores para evitar a "previsível falência".



O grupo de media vai "avançar com um processo de reestruturação de negociação de acordos de rescisão com caráter de urgência no GMG, num universo entre 150 e 200 trabalhadores nas diversas áreas e marcas" e o objetivo passa por "evitar um processo de despedimento coletivo, alternativa essa que, para esta Comissão Executiva, apenas será opção em último caso", lê-se no documento.



Esta decisão é anunciada no dia em que decorre uma greve do Jornal de Notícias.



"A Comissão Executiva do GMG decidiu tomar um conjunto de medidas urgentes que visam estancar o crescimento dos prejuízos, salvaguardar o número possível de postos de trabalho e evitar a falência do Grupo e das suas empresas, o que inevitavelmente ditaria o encerramento das suas históricas e principais marcas", começa por referir o comunicado.





Leia Também Paulo Raimundo contra decisão de Governo de adiar compra da Lusa

Os prejuízos acumulados pelo grupo, até ao final do ano passado, foram "na ordem dos 39 milhões de euros, sendo que, para este ano, está previsto um prejuízo global que ultrapassa os 7 milhões de euros". Além disso, acresce "um conjunto de dívidas acumuladas de 5 milhões de euros".Depois do atraso no pagamento dos salários de novembro, mantinha-se a dúvida sobre o subsídio de Natal que é agora esclarecida: "o pagamento do subsídio de Natal referente ao ano de 2023 só poderá ser efetuado através de duodécimos, acrescido nos vencimentos de janeiro a dezembro do próximo ano".No comunicado, a Comissão Executiva afirma-se ainda vítima de "uma permanente atitude de rejeição, ou mesmo boicote, a todas as mudanças que pretendeu efetuar no seio do grupo"."Através de seletivas fugas de informação, muitas delas por parte de quadros do próprio GMG, assistimos a uma permanente campanha pública de tentativa de desgaste das marcas e do próprio grupo por parte de outros concorrentes, com a criação de falsas narrativas, adulteração de factos e obstinada recusa do exercício do contraditório", refere.