Covid-19 carrega nos prejuízos da Sonae Capital

Com alguns dos seus negócios com um elevado grau de exposição aos efeitos económicos da pandemia de covid-19, como são os casos dos ginásios, hotelaria e imobiliário, a Sonae Capital fechou o primeiro trimestre deste ano com um prejuízo de 5,4 milhões de euros, contra um resultado negativo de 5,1 milhões registado no mesmo período do ano passado."No contexto do portefólio de negócios da Sonae Capital, o nosso segmento de energia não foi sujeito a impactos materiais decorrente da pandemia covid-19, mas noutros segmentos, nomeadamente engenharia industrial e activos imobiliários, já se fez sentir um abrandamento nos níveis de actividade, enquanto que os restantes segmentos, como ‘fitness’, hotelaria e Tróia Operações, viram as suas operações suspensas a partir de meados de março", destaca Miguel Gil Mata, CEO da empresa, esta quarta-feira, 13 de maio, na mensagem de abertura do comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Como tal, conclui, "os resultados que hoje anunciamos encontram-se parcialmente impactados pela pandemia covid-19", alertando que, "no segundo trimestre, o impacto será mais severo por abarcar meses de encerramento completo destas unidades".

Olhando para o retrovisor, os dois primeiros meses do ano até "decorreram de forma bastante favorável na generalidade dos segmentos", com Mata a assinalar a evolução positiva do EBIT das unidades de negócio, "com um crescimento de 66% face ao período homólogo de 2019".

O volume de negócios consolidado triplicou para 101,9 milhões de euros, um desempenho que traduz, principalmente, o contributo do negócio de "trading" e comercialização de energia, decorrente da integração da Futura Energía Inversiones.

O EBITDA consolidado, de aproximadamente quatro milhões de euros, esteve em linha com o registado há um ano.

Ao nível da solidez financeira, "fruto das operações de refinanciamento que têm vindo a ser efectuadas", a empresa apresenta "’cash’ e linhas disponíveis no montante de 72,5 milhões de euros", contribuindo assim "para o aumento da resiliência" do seu balanço, "o que, no contexto actual, permite encarar os próximos meses com confiança e a continuar a perseguir os objectivos estratégicos do grupo", considera o CEO da Sonae Capital.





Energia "dá gás" à faturação do grupo, hotéis e "fitness" metem "baixa"

O volume de negócios da Sonae Capital disparou graças à sua unidade de energia, em resultado da integração da Futura Energía Inversiones, que consolida desde 1 de agosto passado.

O segmento de energia registou uma facturação de 80,5 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, mais do que quintuplicando face aos 14 milhões do período homólogo, e o EBITDA cresceu 6,2%, para 3,8 milhões.

O investimento neste negócio, no primeiro trimestre deste ano, ascendeu a 3,6 milhões de euros, sendo de destacar o investimento na nova central termoeléctrica de cogeração alimentada a biomassa florestal, cujo "arranque se encontra programado para o segundo semestre de 2020", sinaliza o grupo.

