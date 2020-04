Sonae Capital lança ginásio 100% online com aulas a três euros

Com os seus 37 clubes Solinca, Pump e One fechados devido à covid-19, a unidade de negócio de “fitness” da família Azevedo decidiu investir na abertura do ginásio-online.pt, com uma equipa de 200 profissionais e 250 aulas mensais. O acesso é gratuito até 5 de abril.

A pandemia da covid-19 encerrou todos os ginásios do país, fechando a porta a cerca de 539 mil clientes, segundo dados da associação do sector, o que está a levar alguns operadores a transferir o negócio, ainda que temporariamente, para o mundo virtual.





É o caso da SC Fitness, unidade de negócio da Sonae Capital, que abriu esta quarta-feira, 1 de abril, o ginasio-online.pt, apresentando a sua plataforma na internet como "o primeiro ginásio 100% virtual português".

"É um projeto aberto, promovido no âmbito da SC Fitness, cujas marcas [Solinca, Pump e One] são parceiras da iniciativa", revelou, ao Negócios, Daniel Pereira Martins, director de marketing do ginásio-online.pt, que não quis revelar o valor do investimento.

Com "mais de 200 profissionais a produzir conteúdos", o ginásio-online.pt "disponibiliza, todos os meses, 250 novas aulas das mais variadas modalidades de fitness e uma série de outros conteúdos, para que os portugueses se mantenham ativos e saudáveis, mesmo neste período de confinamento", enfatiza a empresa, em comunicado.

Na campanha de lançamento, o acesso ao ginasio-online.pt é gratuito até ao próximo dia 5 de abril, bastando fazer o registo no site. Após este período, as aulas poderão ser adquiridas avulso, a partir de três euros por aula, ou em "packs" de seis ou 15 aulas.

Questionado pelo Negócios sobre o preço destes "packs", o director de marketing do ginásio-online.pt disse apenas que estes "preveem uma poupança face à compra a avulso".

Entretanto, face à situação actual no país e no resto do mundo, durante todo o período da pandemia o ginasio-online.pt oferece acesso totalmente gratuito a todos os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares).

Quanto a expectativas de adesão, Martins afiançou ao Negócios que o ginásio-online.pt fez "um ‘soft opening’ esta semana", contando "com mais de mil utilizadores únicos no primeiro dia, apenas com comunicação nas redes sociais".

"A nossa ambição é chegar a um número crescente de clientes e construir uma liderança neste segmento", apontou.