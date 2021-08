Sonae MC alarga "board" e CVC tem dois administradores

Leia Também Sonae conclui venda de 25% do Continente a fundo da CVC

uma série de outras insígnias como a Continente Modelo, Continente Bom Dia, Meu Super, Go Natural, Bagga ou Wells.

No dia em que a Sonae anunciou a conclusão da venda de 24,99% da Sonae MC a um fundo da gigante CVC, a empresa revela também que o conselho de administração da dona do Continente foi alargado de nove para 12 membros.Cláudia Azevedo mantém-se como presidente do conselho de administração, tendo entrado para o "board" da Sonae MC João Nonell Günther Amaral e, em representação da CVC, Jan Reinier Voûte e Pablo Julian Costi Ruiz.A venda de praticamente um quarto do capital da Sonae MC foi anunciado pela Sonae a 31 de julho tendo a empresa informado hoje que a transação foi concluída. A Sonae encaixa 528 milhões de euros e poderá ainda receber até 63 milhões de euros a título de um pagamento contingente diferido.Além dos hipermercados Continente, a Sonae MC detém