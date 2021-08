Sonae conclui venda de 25% do Continente a fundo da CVC

A Sonae concluiu esta quarta-feira a venda de 24,99% do capital da Sonae MC, dona dos hipermercados Continente, a um fundo da CVC por 528 milhões de euros, anunciou o grupo liderado por Cláudia Azevedo em comunicado A transação tinha sido anunciada pela Sonae a 31 de julho prevê ainda um pagamento contingente diferido que pode ascender a 63 milhões de euros.Na altura em que foi revelado o negócio, o CFO da Sonae, João Dolores, disse ao Negócios que “este encaixe irá melhorar ainda mais a posição financeira da empresa e permitir que o grupo considere novas oportunidades de investimento no futuro”.O encaixe máximo previsto pela Sonae nesta transação avalia a Sonae MC em 2,4 mil milhões de euros, mais cerca de 700 milhões do que em outubro de 2018, tendo em conta o valor máximo do intervalo de preço então estabelecido na falhada OPV. Além do Continente, a Sonae MC detém uma série de outras insígnias como a Continente Modelo, Continente Bom Dia, Meu Super, Go Natural, Bagga ou Wells.