Sonae promete “zero desflorestação” até 2030

Determinantes no combate às alterações climáticas e na preservação da biodiversidade, cerca de metade das florestas estão localizadas nas regiões tropicais e subtropicais - altamente produtivas e albergando, pelo menos, dois terços da biodiversidade mundial, mas onde a desflorestação ocorre a um ritmo acentuado de 10 milhões de hectares por ano.

Uma desflorestação que se deve, maioritariamente, à expansão do comércio internacional e à conversão do uso do solo associado à produção de matérias-primas como gado, óleo de palma, soja e madeira, que levou a um acordo global, para atingir a desflorestação zero até 2030, que foi alcançado na cimeira do clima da ONU em Glasgow, em novembro passado.

Esta quarta-feira, 22 de junho, o grupo Sonae anunciou que as empresas do grupo com sede na maia "assumem o compromisso de promover a conservação das florestas naturais a nível mundial através do compromisso ‘Zero Desflorestação’, que visa assegurar, até 2030, a ausência de desflorestação associada às atividades e operações diretas das empresas subscritoras, bem como nas suas cadeias de abastecimento".

"Nas empresas Sonae, estamos comprometidos em crescer com responsabilidade, por isso, promovemos a defesa do planeta e das florestas. Esperamos poder inspirar outros a seguir este caminho e, em conjunto, conseguirmos fazer a diferença", enfatiza Isabel Barros, presidente do Grupo Consultivo de Sustentabilidade das empresas Sonae, em comunicado.





"O combate à desflorestação requer uma ação urgente e integrada de todos. É necessária uma mobilização global para assegurar a conservação das florestas, que têm um papel crucial ao nível da promoção da biodiversidade e do combate às alterações climáticas, através da retenção de carbono", justifica Isabel Barros.

Para alcançar os objetivos propostos, as empresas Sonae "vão colaborar com as suas cadeias de abastecimento, com enfoque na produção local onde a ausência de desflorestação deve ser assegurada", sinaliza.

Neste sentido, a Sonae tem "previsto um esforço concertado com os vários intervenientes para assegurar a rastreabilidade e monitorização dos materiais que são adquiridos, nomeadamente através da adoção de mecanismos de controlo e de outros procedimentos, incluindo, por exemplo, a certificação de matérias-primas".

As empresas da Sonae que subscreveram já este compromisso são a MC, a Zeitreel, a Worten e a Sierra, a Sonae Capital e a Sonae Arauco.