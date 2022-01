Sonae Sierra emite 50 milhões de euros em obrigações sustentáveis

A Sonae Sierra estreou-se nas emissões com objetivos sustentáveis. A empresa emitiu 50 milhões de euros em obrigações com critérios de sustentabilidade, tornando-se a primeira empresa do setor imobiliário a concluir uma emissão verde.

A emissão, no valor de 50 milhões de euros, em obrigações ligadas a sustentabilidade (Sustainability-Linked Bonds), nomeadamente às emissões de CO2 e às taxas de reciclagem dos Centros Comerciais geridos e detidos pela empresa, permitiu à Sonae Sierra refinanciar parte da dívida, segundo adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Esta operação enquadra-se na evolução da estratégia de sustentabilidade da Sonae Sierra e é uma conquista que resulta do esforço do trabalho das nossas equipas. É uma forma de reforçar o nosso compromisso com a neutralidade carbónica até 2040 e o nosso alinhamento com um modelo de economia circular, em linha com as melhores práticas internacionais", realça Luís Mota Duarte, Chief Financial Officer e Executive Director de Investment Management da Sonae Sierra, no mesmo comunicado.





A operação foi fechada com a Caixa Geral de Depósitos e teve o CaixaBI como organizador e coordenador geral.

Esta operação surge na sequência de uma estratégia mais focada na sustentabilidade adotada pela empresa e surge no seguimento do compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em 2040.

A Sonae Sierra realça que é "há 13 anos consecutivos reconhecida no GRESB Real Estate Assessment enquanto "green star", o que atesta a sua reputação enquanto líder na gestão de veículos sustentáveis, adaptados às necessidades dos investidores".

Além disso, a empresa tem vindo a melhorar o seu desempenho ambiental, implementando medidas de gestão de energia, água e resíduos nos seus ativos, o que permitiu evitar 15 milhões de euros em custos operacionais.





Face a 2002, a Sonae Sierra reduziu o seu consumo de eletricidade em 66% e aumentou a percentagem de reciclagem de resíduos em 223%. Já o consumo de água diminuiu 32%, face a 2003, e, desde 2005, as suas emissões de CO2 tiveram uma redução de 84%.

A Sonae Sierra junta-se, assim, à lista de empresas portuguesas que recorreram a financiamento com fins sustentáveis. Várias empresas têm recorrido à emissão de dívida verde no mercado nacional. Companhias como a EDP, Greenvolt, Navigator, Mota-Engil, REN ou o BCP já emitiram obrigações com fins sustentáveis.



(Notícia atualizada com mais informação)