Consórcio liderado pela Sonae aumenta oferta por ações da finlandesa Musti

Holding Oy, subsidiária da Sonae, aumentou o preço de oferta pelas ações da Musti, grupo finlandês de retalho de produtos para animais.





A FlybirdO consórcio liderado pela Flybird, acima dos 26 inicialmente previstos.O aumento da oferta deve-se ao facto de uma redistribuição de ações entre duas contas controladas por David Ronnberg, CEO da Musti e um dos membros do consórcio, ter sido erradamente executada como uma transação de ações com partes terceiras em bolsa a um preço de 26,1 euros por ação, justifica a Musti, segundo a Bloomberg.Apesar de o número de ações detidas por Roonberg não ter sofrido qualquer alteração, o comprador decidiu aumentar o preço de oferta por ação, detalha a o meio de comunicação.Bruxelas autorizou na passada sexta-feira a compra da Musti pelo consórcio liderado pela Sonae, considerando que a. Isto porque "as empresas não operam no mesmo mercado ou em mercados verticalmente relacionados", justificou.