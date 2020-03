Sonae vai recrutar 50 jovens talentos. Candidaturas até 10 de abril

"Na Sonae, ou se é líder ou candidato a líder", disse, um dia, Belmiro de Azevedo, o já falecido líder do maior grupo privado português, que idealizou em 1986 uma iniciativa pioneira em Portugal, mercado até então virgem em programas de "trainees".

Desde então, o Programa Contacto da Sonae, que está aberto a jovens de elevado potencial, finalistas e recém-graduados de licenciatura ou mestrado de qualquer área de formação, já recebeu cerca de 46 mil candidaturas, que conduziram à seleção e participação de mais de 4.600 jovens de diferentes áreas de conhecimento e nacionalidades, sendo que algumas centenas destes acabaram por integrar as equipas das empresas Sonae.

Chegada a hora de lançar a edição 2020 do Contacto, o grupo agora liderado por Cláudia Azevedo anuncia que, no âmbito deste programa, as empresas Sonae vão proporcionar 50 estágios a finalistas e recém-graduado de licenciatura ou mestrado.

"Com candidaturas abertas até 10 de abril, a iniciativa pioneira em Portugal na captação de jovens de elevado potencial vai proporcionar uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho a jovens que pretendam desenvolver projetos e fazer carreira nas empresas Sonae", enfatiza o grupo, em comunicado

O Contacto privilegia "jovens de elevado potencial, dinâmicos, criativos, colaborativos, com uma imensa vontade de aprender e que ambicionem embarcar no mundo de oportunidades que a Sonae tem para oferecer, nos seus vários negócios".

Com oportunidades para as regiões de Lisboa e do Porto, o Programa Contacto destina-se a jovens de qualquer área de formação, como por exemplo Gestão, Economia, Finanças, Engenharia, Tecnologias de Informação, Computação, Física, Arquitetura, Psicologia, Marketing, Biomédica, Sociologia, Geografia, Métodos Quantitativos, Estatística, Matemática Aplicada, Análise de Dados, Saúde, entre muitas outras.

Durante o mês de abril ocorrerá o "assessment" do Programa Contacto, "uma oportunidade para estes jovens darem a conhecer-se e conhecerem os líderes das empresas Sonae e os seus vários negócios", sendo que os 50 selecionados serão revelados durante o mês de maio.

"As empresas Sonae oferecem um mundo de oportunidades para o desenvolvimento de talento, em setores como retalho, moda, tecnologia, centros comerciais, fitness, energia, turismo ou indústria. No âmbito do Programa Contacto vamos proporcionar a estes jovens o acesso aos nossos líderes, promover o desenvolvimento das suas competências ambidextras e contribuiremos para a construção do seu ‘network’ interno e externo", revela Ana Vicente, Head of People & Leadership da Sonae.

"Procuramos jovens que demonstrem capacidade empreendedora, criativa e inovadora, bem como experiências de vida enriquecedoras, dos mais variados ‘backgrounds’ académicos", avança Ana Vicente.

Os jovens interessados devem registar-se no site https://sonaetrainee.com/ e preencher um formulário, assim como fazer o ‘upload’ do seu currículo.