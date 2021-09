Startup de tecnologia imobiliária espanhola Ukio vai investir 1,7 milhões em Portugal

Leia Também Conheça as 43 novas startups na carteira da Portugal Ventures

A startup de tecnologia imobiliária espanhola Ukio planeia investir 1,7 milhões de euros (2 milhões de dólares) em Portugal e conta formar uma equipa de 15 pessoas no mercado nacional, até ao final de 2021, segundo um comunicado.A empresa obteve uma ronda de financiamento de 7,6 milhões de euros (9 milhões de dólares) e irá aplicar este montante para "fomentar os planos de expansão" por toda a Europa, "sendo Portugal o primeiro mercado fora de Espanha".De acordo com a mesma nota, "a Ukio investirá 2 milhões de dólares no país, lançando-se primeiro em Lisboa", onde "planeia formar uma equipa local de 15 pessoas até ao final do ano em diferentes departamentos -- operações, design, distribuição e financiamento"."Temos assistido a um aumento da procura em Portugal por este tipo de solução -- um alojamento capaz de suportar uma estadia de médio a longo prazo", explicou Stanley Fourteau, CEO (presidente executivo) e cofundador da empresa, citado na mesma nota."A pandemia só veio aumentar esta procura devido à criação de escritórios em casa e ambientes de trabalho remotos. As pessoas estavam à procura de novos lugares para ficar por períodos de tempo mais longos que pudessem acomodar todas as suas necessidades", referiu.No mesmo comunicado, a Ukio adiantou que, "até 2022, 32% de todos os empregados a nível mundial serão remotos, prevendo-se que esta tendência se mantenha nos próximos anos", acrescentando que "esta nova forma de trabalhar está a redefinir a mobilidade, dando às pessoas liberdade e flexibilidade para viverem onde quiserem, quando quiserem".A 'startup' disse ainda que, "apesar das fortes quebras no mercado de arrendamento", conseguiu crescer "criando uma carteira de 100 apartamentos em Barcelona e Madrid e mantendo uma ocupação de 95% em 2021".No final do próximo ano, a empresa espera "gerir 700 apartamentos em seis capitais europeias e desenvolver ainda mais a sua tecnologia 'end-to-end', bem como o seu sistema operacional interno único para apoiar a sua expansão europeia".