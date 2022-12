Sueca Anticimex compra mais uma empresa em Portugal. E vão 8 em seis anos

Fundada na Suécia em 1934, a Anticimex apresenta-se como "uma das empresas líderes mundiais" no controlo preventivo de pragas, desinfeção de espaços, serviços de higiene e segurança alimentar, para particulares e empresas.

Com presença em 21 países, entrou em 2013 em Portugal, onde tem vindo a crescer de forma fulgurante por via aquisitiva, num investimento que, até ao final do ano passado, estimava em mais de 12 milhões de euros.

Entretanto, acaba de comprar mais uma empresa – a Desilíder – Controlo e Eliminação de Pragas, Lda., com sede na Maia.

"Esta é a segunda aquisição da Anticimex em 2022 e a oitava nos últimos anos, o que reforça a liderança da Anticimex Portugal no mercado português do controlo de pragas", revela o grupo sueco, em comunicado.

Este ano, o grupo escandinavo tinha já adquirido a B-Alert & Controlpeste, de Viana do Castelo.

As últimas oito aquisições terão sido efetuadas nos últimos seis anos, num investimento que, até ao final do ano passado, a Anticimex estimava em mais de 12 milhões de euros.

Para Paulo Coelho, diretor-geral da Anticimex lusa, o investimento no crescimento da sua operação em Portugal "demonstra a aposta que o grupo Anticimex tem feito em Portugal. Com esta aquisição iremos poder oferecer a um leque mais alargado de clientes, novas tecnologias Smart baseadas na inovação e sustentabilidade", promete.

Garantindo ser a única empresa de controlo de pragas a atuar com meios próprios em todas as regiões do território português, sinaliza que "tem agora uma faturação anual de cerca de nove milhões de euros e conta com cerca de 150 colaboradores, que prestam serviços a quase 10 mil clientes, distribuídos pelas nove delegações em Portugal continental e regiões autónomas da Madeira e Açores".