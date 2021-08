Talkdesk levanta 230 milhões de dólares em ronda de investimento e eleva avaliação para 10 mil milhões

Leia Também Remote levanta investimento de 150 milhões e transforma-se no quinto unicórnio com ADN português

O unicórnio português Talkdesk levantou 230 mil milhões de dólares (cerca de 196 milhões de euros) numa ronda de investimento série D, anunciou a empresa criada por Tiago Paiva. Esta ronda de investimento deixa a tecnológica de software para centros de contacto avaliada em 10 mil milhões de dólares (8,52 mil milhões de euros, à atual conversão), indica a empresa. Desta forma, a Talkdesk alcança o estatuto de decacórnio, sendo a primeira empresa portuguesa neste patamar.A ronda de investimento contou com a participação de investidores como a Whale Rock Capital Management, a TI Platform Management ou o Alpha Square Group, além do reforço de investidores já existentes, como a Amity Ventures, Franklin Templeton, Top Tier Capital Partners, Viking Global Investors ou a Willoughby Capital. Desde a fundação, a companhia já arrecadou 498 milhões de dólares de financiamento.Através de comunicado, a empresa detalha que este novo financiamento vai "impulsionar a segunda década de crescimento da empresa", que continua a expandir-se internacionalmente. A empresa está presente em vários mercados internacionais, com destaque para os Estados Unidos ou o Reino Unido, por exemplo. Nos úlitmos anos a empresa expandiu também operações para a Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México ou para o sudeste asiático. A empresa afirma que continua concentrada também na inovação dos seus produtos, que estão focados em alavancar a experiência do cliente nos centros de contacto, recorrendo à tecnologia."Para muitas organizações, o contact center está a tornar-se, rapidamente, um motor de resultados de negócios tangíveis e um trunfo para os atingir, e a Talkdesk tem vindo, desde a sua fundação, a desafiar o status quo e a habitual forma de atuação da indústria para tornar isto uma realidade. Estamos gratos pela confiança contínua na nossa estratégia e cada dia mais determinados sobre a nossa capacidade única de ajudar as empresas a proporcionarem experiências memoráveis aos clientes," afirma Tiago Paiva, fundador e chief executive officer da Talkdesk, citado em comunicado.A Talkdesk expandiu a equipa de liderança executiva, através da nomeação de Sydney Carey para o cargo de chief financial officer. Carey, que tem um percurso ligado à indústria de software-as-a-service (SaaS), é a primeira CFO da empresa.No currículo conta com passagens pela Sumo Logic, pela Duo Security, pela Apptus ou pela MangoDB. Foi também presidente executiva e CFO da TIBCO Software. É ainda membro do executive board da Asana, a plataforma que dá cartas no mercado de software para gestão de equipas."Estou orgulhosa de me juntar à Talkdesk neste momento crucial da empresa. Algumas das experiências mais gratificantes da minha carreira têm-se centrado em ajudar empresas inovadoras de rápido crescimento, como a Talkdesk, a gerir a aceleração, a escalar eficazmente para responder às mudanças que o negócio exige e a formalizar operações. Junto-me a uma equipa executiva brilhante e estou ansiosa por trabalhar ao lado de cada um destes líderes para levar a empresa à sua próxima década de crescimento transformacional" adianta Sydney Carey.A Talkdesk, fundada em 2011, foi esta semana nomeada para a lista Cloud 100 da Forbes , ocupando a 17.ª posição entre as empresas que se destacam no mercado cloud.A empresa atingiu o estatuto unicórnio (avaliação superior a mil milhões de dólares) em outubro de 2018. Nessa altura, tornou-se no terceiro unicórnio com ADN português, depois da Farfetch e da OutSystems. Já este ano, a Feedzai atingiu essa marca em março e, no mês passado, foi a vez de a tecnológica Remote se juntar ao clube dos unicórnios com ADN português.