Tilray “arrenda” terras ao Esporão para aumentar produção de canábis em Portugal

A Tilray fechou um acordo com o Esporão para aumentar a produção de canábis em Portugal. A empresa canadiana revelou que fechou "um acordo com o Esporão, acrescentando 20 hectares" de terra para cultivo de canábis. O terreno em causa está situado no Alentejo, adianta a mesma fonte.





Atualmente a Tilray conta com 5 hectares de área de cultivo e Portugal, contando também com instalações para cultivo e processamento da canábis, em Cantanhede. A Tilray adianta que o Esporão "vai fornecer apoio operacional e técnico" aos especialistas da canadiana. "Estamos orgulhosos de expandirmos a nossa capacidade para produzir produtos medicinais de canábis de elevada qualidade na Europa, usando métodos inovadores", salientou Sascha Mielcarek, responsável da Tilray para a Europa.

A empresa canadiana salientou, no comunicado, que já investiu mais de 20 milhões de euros em Portugal, empregando atualmente mais de 150 pessoas.

O acordo estipula um contrato de leasing, adianta a empresa.