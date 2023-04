Transformador da Efacec ajuda a iluminar 120 mil famílias espanholas

A norueguesa Stakraft, que em tempos falhou a compra de seis barragens à EDP e acaba de entrar, efetivamente, em Portugal, com a assinatura da maior operação de "Power Purchase Agreement" (PPA) na história do mercado nacional, selecionou a Efacec para participar no projeto fotovoltaico que está a desenvolver em Cádiz, Espanha.



"A Efacec forneceu à empresa norueguesa Statkraft, líder em energia hidroelétrica e a maior geradora de energias renováveis da Europa, um transformador de potência de 200MVA 132/30 kV, integrado nas quatro centrais fotovoltaicas instaladas em Cádis, designadamente em Jerez de la Frontera - San José del Valle", anunciou a empresa portuguesa em processo de reprivatização, esta quinta-feira, 13 de abril, em comunicado.

De acordo com a Efacec, que não revela o valor do contrato, as novas centrais de San José del Valle produzem energia limpa que "pode ser fornecida a 120 mil famílias, representando um aumento de 14% da energia renovável para a produção de eletricidade na região andaluza", enfatiza.

"Este é mais um projeto relevante que a Efacec desenvolve no mercado espanhol, no qual está presente há mais de 20 anos", afirma Michael Silva, administrador da Efacec, realçando que "a empresa tem sido responsável por contratos emblemáticos com as principais operadoras, contribuindo para a produção de energia renovável, evitando a emissão de gases nocivos e apoiando a transição energética sustentável".

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Efacec no âmbito dos projetos que construímos no sul de Espanha", diz Carlos Rojas, "head of procurement" da Statkraft no sul da Europa.

"Depois desta experiência, estamos confiantes de que vamos continuar a trabalhar em conjunto para impulsionar a transição energética através dos nossos projetos renováveis, tanto em Espanha, como em Portugal", remata Rojas.

Empresa centenária, com 5.300 funcionários distribuídos por 21 países, apresentando-se como a maior produtora europeia de energia renovável, a Statkraft anunciou, na semana passada, a sua entrada no mercado português com a aquisição da produção de eletricidade de três centrais solares fotovoltaicas da NextEnergy Capital, que estão em construção no Ribatejo.