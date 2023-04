Três fundos e duo industrial português na corrida final à compra da Efacec

A Parpública, "holding" estatal onde está pendurada a posição de controlo da Efacec, nacionalizada há quase dois anos, anunciou esta terça-feira, 11 de abril, que recebeu quatro propostas vinculativas e melhoradas para a compra da companhia que já foi da empresária angolana Isabel dos Santos.

"No âmbito do Processo de Reprivatização de 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., a Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A., informa o mercado e o público em geral que recebeu, no prazo estabelecido, propostas vinculativas melhoradas por parte da Mutares, Oaktree, Oxy Capital e Agrupamento Visabeira-Sodecia", lê-se no comunicado enviado.

"Seguir-se-á a verificação da regularidade e análise das referidas propostas nos termos previstos no Caderno de Encargos anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 107-A/2022, de 21 de Novembro", remata a Parpública.

Recorde-se que o prazo-limite para os candidatos apresentarem as suas Best and Final Offers (Bafo), inicialmente marcado para as 17 horas desta segunda-feira, dia em que se ficou a saber da desistência da Mota-Engil, foi prorrogado pela Parpública por mais 24 horas.

Com o processo de reprivatização da Efacec decorrer em "lume brando", a tesouraria da empresa vai degradando-se a ritmo acelerado, com o Estado a transferir para companhia de Leça do Balio mais de 10 milhões de euros todos os meses – 14 milhões, avançava recentemente o Jornal Económico.

De resto, o próprio Governo já admitiu que é improvável que o preço de venda da Efacec permita compensar as injeções do Estado, que já totalizam mais de 200 milhões de euros.

"Muito dificilmente a totalidade desse valor será refletido no preço de venda", afirmou recentemente o ministro da Economia, António Costa Silva.