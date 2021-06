Tribunal obriga Alfredo Casimiro a pagar renda de 50 mil euros por mês ao Estado

O tribunal cível de Lisboa determinou que Alfredo Casimiro, dono da Groundforce, terá de pagar ao Estado as rendas futuras pela utilização que a Kasmir, sociedade também detida pelo empresário, faz dos imóveis da Imofundos no Loures Business Park. A notícia é avançada esta quarta-feira, 2 de junho, pelo Correio da Manhã.No centro da disputa judicial está a não concretização da venda dos imóveis do Loures Business Park ao grupo de Casimiro. Em junho 2020, a Imofundos, detida pelo Estado, assinou com a Pasogal, empresa de Casimiro, um contrato de promessa de compra e venda deste complexo empresarial. O negócio seria concretizado por 17 milhões de euros, mas não avançou, uma vez que Casimiro pediu uma redução do preço, o que não foi aceite pela Imofundos. O empresário avançou, assim, com uma ação de execução contra a Imofundos, com o objetivo de fazer que esta honrasse o compromisso de venda.Já a Imofundos alegou que a Kashmir, outra das empresas de Casimiro, terá uma dívida em rendas de cerca de 5 milhões de euros, pelo que interpôs uma ação de despejo contra a sociedade. O empresário, por seu lado, argumenta que suspendeu o pagamento das rendas porque tem de fazer a manutenção dos espaços, que, segundo alega, não estará a ser feita pela Imofundos.A decisão sobre este diferendo será tomada na ação de despejo da Imofundos contra a Kashmir. Contudo, até lá, a decisão do tribunal cível de Lisboa determina que a Kashmir fica obrigada a pagar as rendas futuras, no valor de cerca de 50 mil euros por mês.