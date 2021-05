Groundforce tentou ir buscar antigo CEO à reforma

A Groundforce tentou contratar António Guilhermino Rodrigues para voltar a ocupar o cargo de presidente executivo da empresa de "handling", que ocupou entre 2013 e 2017, quando foi substituído no cargo por Paulo Neto Leite.

No entanto, segundo noticia o Eco esta segunda-feira, 24 de maio, o antigo gestor terá recusado sair da reforma. As funções são ocupadas pelo próprio acionista privado, Alfredo Casimiro, desde que demitiu o ex-CEO por atos que "lesaram a empresa".

Leia Também TAP vai converter créditos na insolvência da Groundforce

Licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, Guilhermino Rodrigues foi também presidente da ANA – Aeroportos de Portugal, administrador do Metropolitano de Lisboa e trabalhou de perto com António Guterres: primeiro como assessor do primeiro-ministro e depois como secretário de Estado dos Transportes nas duas legislaturas.

A 10 de maio, a TAP anunciou a apresentação de um pedido de insolvência da Groundforce, onde detém uma participação de 49,9%, após ter falhado os pagamentos pelo aluguer dos equipamentos. A companhia aérea quer encontrar um acionista "com capacidade financeira" para a empresa.

Leia Também TAP pede insolvência da Groundforce

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse na semana passada no Parlamento que, "apesar de ser um processo delicado e incerto", este processo de insolvência dará "pela primeira vez um caminho" à TAP, que vai propor a conversão do seu crédito na Groundforce em capital