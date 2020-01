Trump aponta acordo comercial "tremendo" com o Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acredita que vai fechar um acordo comercial "tremendo" com o Reino Unido, agora que as Terras de Sua Majestade se apressam em direção à saída da União Europeia.





O otimismo em relação à futuras relações comerciais com o Reino Unidos foi demonstrado por Trump num discurso na reunião anual do Fórum Económico Mundial, em Davos. O líder da Casa Branca aproveitou a ocasião para descrever Boris Johnson como um "maravilhoso novo primeiro-ministro", que "quer mesmo muito fazer um acordo".





Para além da referência ao alinhamento com Londres, Trump também falou das relações com a China, num tom mais agridoce. Assegurou que ele próprio e o presidente chinês Xi Jinping, "se amam", mas que as tarifas são para manter. As negociações para o acordo comercial de fase dois, que, a concretizar-se, poderá permitir a retirada de tarifas, deverão ser iniciadas em breve, afirmou ainda Trump.





O restante discurso do presidente dos Estados Unidos pautou-se por vários elogios à economia norte-americana, que está a "prosperar" e a "ganhar como nunca". Deixou críticas à Fed, que acusa de ter aumentado as taxas de juro demasiado rápido, e também o processo de impeachment, que considera "vergonhoso".