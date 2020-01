O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que não tinha nenhum "deadline" para fechar a segunda fase do acordo comercial com a China e que o foco principal estava na implementação da fase um.

"Se conseguirmos um acordo antes das eleições, ótimo. Se demorar mais do que isso, tudo bem na mesma", disse Steven Mnuchin.



Num painel de debate em Davos, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos rejeitou a ideia de que a guerra comercial com a China esteja a criar um "Muro de Berlim digital".



"O que pretendemos é que outras pessoas removam esse muro. Para mim, trata-se de comércio livre, justo e equilibrado", acrescentou.



Depois de 22 meses de avanços e recuos na relação comercial entre Washington e Pequim, as duas partes ainda não chegaram a nenhuma conclusão sobre questões digitais, como a gigante tecnológica Huawei, o desenvolvimento da rede móvel de 5G e o roubo de propriedade individual.



Para além da China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estaria focado em negociar um acordo também com a União Europeia, mas que não iria entrar nas duas frentes em simultâneo, dando a entender que primeiro pretende ver a questão com a China resolvida.

