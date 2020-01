Depois de ter alcançado um "acordo extraordinário" com a China, Trump afirmou que iriam começar a negociar a segunda fase do acordo em breve, tendo ainda mostrado abertura para tentar um acordo também com a União Europeia."É mais difícil lidar com a União Europeia do que com qualquer outro parceiro. Eles aproveitaram-se do nosso país durante muitos anos", atirou Trump, acrescentando que "no fim das contas, será muito fácil, porque se não conseguirmos fazer um acordo, teremos de aplicar tarifas de 25% sobre os seus carros".Em Davos, Trump encontrou-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e referiu que foi "um grande encontro", adiantando que a União Europeia não tem "outra opção" que não a de negociar um acordo com os Estados Unidos."Quero esperar até finalizar o acordo com a China. Não quero estar a preocupar-me com a Europa e a China em simultâneo", disse o presidente da maior economia do mundo. "Honestamente, Jean-Claude Juncker é meu amigo, mas era impossível negociar com ele".Numa outra entrevista à CNBC , também em Davos, Donald Trump disse que a economia do país estaria a crescer perto de 4% se não tivesse sofrido com o impacto das decisões da Reserva Federal sobre as taxas de juro, algo que "não deveria ter acontecido", referiu.O líder da Casa Branca manteve as críticas à atuação de Jerome Powell, presidente do banco central norte-americano, e adiantou que, se não fosse a sua atuação, os mercados teriam atingido números ainda expressivos.Este é um ano de campanha eleitorial, uma vez que as eleições presidenciais nos Estados Unidos vão decorrer no dia 3 de novembro de 2020.