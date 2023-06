Apple aceita críticas e vai criar óculos de realidade virtual mais baratos

Leia Também Apple bate novo recorde e está perto de valer 3 biliões de dólares em bolsa

"Só mais uma coisa", disse o CEO Tim Cook, usando a célebre frase de Steve Jobs, para anunciar o novo produto da Apple, há uma semana, no evento anual WWDC. A empresa apresentava ao mundo uns óculos de realidade virtual que vão ter o custo de 3.499 dólares (cerca de 3.264 euros, à taxa de cãmbio atual) e chamou-lhe "computação espacial" em vez de categorizar como realidade aumentada, mista ou estendida.Os Vision Pro, explicou a Apple, são um equipamento desenvolvido para uso profissional, tem uma câmara tridimensional e um sistema de microfone que permite capturar vídeos e fotografias, autonomia de cerca de duas horas de bateria e os utilizadores vão poder escolher o conteúdo que querem ver apenas com os olhos. Tim Cook disse que o dispositivo "vai mudar a forma como colaboramos, trabalhamos e apreciamos entretenimento".No entanto, este salto futurista da marca vem com um preço pesado a pagar e as críticas não se fizeram esperar. Trata-se mesmo do produto mais caro alguma vez lançado pela Apple.Mark Zuckerberg, CEO da Meta e um dos principais concorrentes, já veio ressalvar que a sua empresa "inova para assegurar que os nossos produtos sejam acessíveis para todos" e que, com este preço, a Apple está a excluir desta experiência qualquer um que não esteja disposto a gastar mais de três mil euros num "aparelho de entretenimento".Também Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, gozou com o preço pedido ao publicar na sua rede social um meme em que sugere que comprar cogumelos alucinógenos sai mais barato.Perante as críticas, a Apple assumiu o erro e está a desenvolver uma versão mais económica dos Vision Pro que espera lançar em 2025, avançou Mark Gurman, da Bloomberg

O novo produto poderá ser denominado Apple Vision ou Apple Vision One, mas para reduzir o seu preço, a Apple terá de cortar nos custos de produção. Para tal, deverá utilizar ecrãs com menos resolução, um processador menos potente ou reduzir o número de câmaras. Contudo, a empresa não estará disposta a abdicar da tecnologia EyeSight e ou do sistema Optic ID que usa as características da íris para autenticar o utilizador.



O mundo da realidade virtual tem sido uma nova aposta das tecnológicas com a Meta, a Sony Group Corp e a Pico (da ByteDance) a apresentarem recentemente dispositivos com este tipo de tecnologia.