Venda de parcela de Tróia rende à Sonae Capital mais-valia de 15,5 milhões

A Sonae Capital anunciou no passado dia 28 de Junho a venda de uma parcela do empreendimento de Tróia, a uma empresa francesa, por 20 milhões de euros. Hoje, em novo comunicado à CMVM, veio dizer que o activo em questão, adquirido em 1997, está inscrito no seu balanço por, aproximadamente, 4,5 milhões de euros, incluindo custos de transacção.

Assim sendo, este negócio irá gerar uma mais-valia de 15,5 milhões de euros à empresa liderada por Cláudia Azevedo (na foto).