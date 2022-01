Vendas da Sonae MC cresceram 6,3% para 5,36 mil milhões

A Sonae MC faturou 5.362 milhões de euros no ano passado, o que representa um crescimento de 6,3% face aos valores de 2020, informou esta terça-feira a Sonae em comunicado enviado à CMVM.A dona do Continente abriu 64 lojas próprias em 2021, com uma área total de 25 mil metros quadrados, e viu as vendas online dispararem cerca de 30%.A empresa assinala que 2021 foi "mais um ano marcado pelos constrangimentos relacionados com a pandemia de Covid-19".Em termos de vendas comparáveis (like-for-like), o volume de negócios cresceu 3,4%.O CEO da Sonae MC, Luís Moutinho, sublinha, citado no comunicado, que a empresa atingiu "taxas de crescimento notáveis, tanto em termos totais como na base comparável de lojas, num contexto altamente incerto e desafiante".E aproveita para destacar o ganho de quota. "Estes resultados são ainda mais relevantes pois ultrapassamos o crescimento do mercado, o que nos permitiu reforçar a nossa liderança", afirma.O segmento dos hipermercados registou um crescimento nas vendas na ordem dos 2,4%, para 1.800 milhões de euros, superado pelos supermercados, cuja faturação aumentou 5,9%, até aos 2.677 milhões de euros. Em termos relativos, o maior ritmo de crescimento pertenceu ao segmento de "novos negócios de crescimento & outros", com um salto de 16,5%, para vendas de 885 milhões de euros.A Sonae destaca também que com a abertura de 64 novas lojas próprias, das quais 12 do formato de proximidade Continente Bom Dia, o parque de lojas do grupo ascende a 1.343 unidades (incluindo franquias), com uma área total de 911 mil m2.