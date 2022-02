Revolução na Sonae com novos nomes e marcas. A moda agora é Zeitreel

A 10 de fevereiro de 2010, estava Paulo Azevedo há quase três anos no cargo de CEO, a Sonae lançava a nova imagem corporativa do grupo e as marcas que corporizavam a reorganização das áreas de negócio que tinha nessa altura - acompanhada do slogan "Improving Life" -, acabando com a história de 17 anos do anterior logótipo, que era muito associado à personagem de animação Bugs Bunny.

Uma dúzia de anos depois, com Cláudia Azevedo prestes a completar três anos na cadeira que foi do irmão Paulo, e com a Sonae a considerar-se "hoje mais preparada para o futuro", o conglomerado empresarial com sede na Maia decidiu "renovar a sua identidade e os valores que orientam a sua forma de estar", para "acompanhar a evolução do mundo e do grupo".

Mantendo como ponto de partida o círculo, presente nas cinco imagens corporativas adotadas pelo grupo desde 1959, o novo logótipo surge matizado com dois tons de azul, que "reflete a visão de propósito da Sonae e aquilo que a torna única - o equilíbrio entre a tecnologia, o método e o rigor (expresso nos traços vetoriais), com o toque humano, a criatividade e o talento (visível nos traços manuais)", explica o grupo controlado pela família Azevedo, em comunicado.

A assinatura da marca também "evoluiu para melhor expressar o novo posicionamento da Sonae" - passa a ser "Shaping tomorrow, today", assumindo "a urgência de começar já hoje a desenhar um amanhã melhor, para todos", enfatiza o grupo.

Os nomes e marcas das unidades de negócio da Sonae também mudam, com cada uma a assumir uma nova identidade endossada pela marca Sonae.

O retalho alimentar passa a designar-se "MC" (era Sonae MC), a unidade de centros comerciais assume o nome "Sierra" (era Sonae Sierra), os serviços financeiros passam a ser "Universo" (era Sonae FS), a unidade de moda é agora "Zeitreel" (era Sonae Fashion) e a unidade de gestão de investimentos em tecnologia muda para "Bright Pixel" (era Sonae IM).

A área de retalho de eletrónica mantém a designação "Worten".

Os logótipos ficam completos com um novo símbolo, dois elos entrelaçados que "representam a união de todo o grupo a um propósito comum", sinaliza a Sonae.

De resto, as empresas onde a Sonae não tem uma posição maioritária e as marcas comercias mantêm as suas designações originais.

Cláudia Azevedo: "Estamos a construir um futuro vibrante, sustentável e inclusivo"

"Todos os dias procuramos dar o nosso melhor, ir mais longe e impactar positivamente a vida das pessoas e o planeta. Perante novos desafios, colaboramos para chegar mais longe. Sempre de olhos postos no futuro, assumimos compromissos de longo prazo e garantimos que, hoje, estamos a construir um futuro vibrante, sustentável e inclusivo", afirma Cláudia Azevedo na hora de enquadrar a renovação da identidade e dos valores que orientam o grupo.

"Tudo o que fazemos tem por base os nossos valores. São o nosso legado e os princípios que nos orientam para o futuro. Definem a forma como trabalhamos e a nossa cultura. Uma cultura que se adapta e evolui, sem nunca perder os pilares que a distinguem", defende a CEO da Sonae.

"O primeiro valor, ‘Lideramos com impacto’, traduz a transformação da ambição em ação, o impacto profundo no presente e no futuro; ‘Conduzimos o amanhã’, realça o espírito empreendedor, o desafio constante ao ‘status quo’ e o foco em preparar o futuro."

"‘Avançamos juntos’ realça a valorização do talento de todos e a importância da diversidade, apostando em diferentes pontos de vista para colocar em marcha as melhores ideias; ‘Descomplicamos desafios’ traduz o foco em tornar tudo mais simples, em melhorar constantemente para ser cada vez mais eficiente, adaptável e ágil."

Por fim, "’Fazemos o que está certo’, reflete a forma independente e transparente como tomamos decisões, sempre orientada para um bem comum", remata a Sonae, cujos negócios, nos últimos anos, "reforçaram as suas posições de liderança, beneficiando das propostas de valor distintivas reconhecidas pelos clientes e parceiros, bem como do investimento em oportunidades de crescimento, tanto orgânicas como por aquisições",afiança o grupo.

"Do retalho às telecomunicações, passando pelos centros comerciais, tecnologias e gestão de investimentos, o grupo desenvolveu a sua presença em Portugal e no exterior, o que lhe permitiu crescer e aproximar-se dos sete mil milhões de euros de volume de negócios consolidado nos últimos 12 meses findos em setembro", realça a Sonae.