Sonae põe mulheres no topo e entra no top mundial da igualdade de género

"O crescente peso das mulheres em posições de liderança na Sonae é visível ao nível do Conselho de Administração e no Conselho de Supervisão da Sonae, onde hoje mais de 30% dos membros são mulheres", realçava Cláudia Azevedo no último Dia Internacional da Mulher, em 8 de março do ano passado.

Nessa altura, a CEO do grupo revelou que, no final de 2020, "36% das posições de liderança na Sonae já eram assumidas por mulheres, um crescimento de dois pontos percentuais face a 2019", em virtude de uma "forte aposta na promoção da igualdade de género".

"Na Sonae encaramos este tema de forma estratégica. Precisamos de ter mais mulheres em posições de liderança no grupo", determinou.

Resultado: a reputação da Sonae nesta matéria tornou-se global, tendo sido selecionada para integrar em 2022 o índice global Bloomberg Gender-Equality Index(GEI), que engloba 418 empresas cotadas de 45 países e regiões, que se distinguem pela transparência e boas práticas na promoção da igualdade de género.



A Sonae faz agora parte de um índice onde se encontram outras cotadas portuguesas, como a Galp, a Jerónimo Martins, o BCP, a EDP ou a EDP Renováveis.

"A Sonae alcançou uma pontuação global de 78%, um valor acima da média de 71% entre as empresas selecionadas para integrar o índice", com o grupo a distinguir-se em particular nas categorias "liderança feminina e ‘pipeline’ de talento", "igualdade salarial e paridade de remuneração entre géneros" e pelo trabalho desenvolvido ao nível da "cultura inclusiva".

"Na Sonae a igualdade de género traduz-se num equilíbrio de direitos, liberdades e oportunidades. Assumimos em 2019 o compromisso de 39% das posições de liderança serem ocupadas por mulheres até 2023. Esta decisão implica agir no imediato em diferentes etapas da carreira das nossas colaboradoras", afirma João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae, em comunicado.

"Integrar este índice de referência mundial é um reconhecimento importante do progresso que já alcançámos e vem reforçar a nossa confiança em continuar este caminho pela igualdade", conclui Amaral.

"Estamos orgulhosos por reconhecer a Sonae e as outras 417 empresas incluídas no GEI 2022 pelo seu compromisso com a transparência e o estabelecimento de um novo padrão em relatórios de dados relacionados com a igualdade de género", enfatiza, por sua vez, Peter T. Grauer, presidente da Bloomberg.

O Bloomberg Gender-Equality Index 2022 avalia cinco pilares - liderança feminina e pipeline de talento, igualdade salarial e paridade de remuneração entre género, cultura inclusiva, políticas contra o assédio sexual e marca pró-mulher -, sendo que "apenas as empresas que atinjam um valor de referência na avaliação ao desempenho, reporte e implementação das melhores práticas e políticas em prol da igualdade de género são incluídas no índice final, como é o caso da Sonae".