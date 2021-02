Vendas da Vista Alegre caem 36,3% em janeiro

A Vista Alegre Atlantis (VAA) anunciou esta sexta-feira que o seu volume de negócios em janeiro foi de 5,65 milhões de euros, o que representa uma descida de 36,2% face aos 8,87 milhões de euros um ano antes.

"A contínua situação de pandemia em que vivemos e sucessivos estados de emergência que continuam a ser renovados com medidas de confinamento e o encerramento da rede de retalho físico da Vista Alegre em Portugal, estão a afetar negativamente as vendas", sublinha a empresa em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Já ao nível do canal online, "as vendas continuaram a evidenciar no mês de janeiro um excelente desempenho, apresentando um crescimento de 253% relativamente ao mês de janeiro de 2020, compensando parcialmente a quebra no canal de retalho com as vendas nas lojas a decrescerem 25% face a igual período do ano anterior", refere o documento das contas.

O canal Private Label foi o mais prejudicado em janeiro, tendo registado um decréscimo de 37% face a igual mês do ano anterior.

"O agravamento da situação epidemiológica no país, a par da suspensão das atividades de comércio a retalho da Vista Alegre e encerramento dos respetivos estabelecimentos, determinou igualmente a implementação, por parte de algumas das subsidiária da VAA, de medidas de prevenção e de resposta à situação", indica o grupo.

Relativamente à propagação do nível de contágios registado na unidade industrial do Satão da Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, no segmento grés forno, esta "levou a uma redução de 60% do período normal de trabalho de 97,8% dos seus colaboradores, a vigorar durante o mês de fevereiro, findo o qual serão reavaliadas as regras de funcionamento desta unidade produtiva", acrescenta o comunicado.

No que diz respeito à unidade da Ria Stone, Fábrica de Louça de Mesa em Grés em Ílhavo, no segmento grés mesa, "1,82% dos colaboradores estão, no mês de fevereiro, em redução de 30% do seu período normal de trabalho, não sendo afetada a capacidade produtiva e o volume de encomendas/entregas ao cliente Ikea".



Segundo o comunicado, "estas medidas acrescem às iniciativas já levadas a cabo pela Vista Alegre Atlantis nos segmentos de porcelana e cristal, e pela Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro no segmento da faiança, em face da suspensão da atividade da rede de retalho nacional da VAA (encerramento de lojas)".

Estas subsidiárias recorreram às medidas de lay-off' simplificado e de redução temporária do período normal de trabalho (PNT) semanal, "tendo assim lugar a suspensão temporária de contratos de trabalho de 12,5% dos trabalhadores da Vista Alegre Atlantis e 1,75% dos trabalhadores da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro (todos trabalhadores afetos à rede de lojas), estando os demais trabalhadores destas subsidiárias a prestar trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do PNT (i.e. 14,02% dos trabalhadores da Vista Alegre Atlantis e 4,20% dos trabalhadores da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro)".





A VAA salienta que "irá continuar a monitorizar, com a prudência que este ambiente de incerteza requer, os impactos da atual situação de calamidade pública decorrente da covid".

Irá também continuar "a adotar as medidas relevantes para promover a continuidade dos seus negócios, na medida possível neste contexto, e a resiliência e sustentabilidade da sociedade, em particular por via dos ajustamentos temporários à produção da VAA que possam vir a ser necessários, caso se prolongue a suspensão da atividade comercial das lojas em Portugal, salvo nos canais online, e em função da evolução da situação pandémica e do seu quadro legal em Portugal e noutras geografias em que a VAA atua".