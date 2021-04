Vista Alegre sobe vendas em março, mas trimestre com quebra de 22%

Leia Também Vista Alegre passa de lucros a prejuízos em 2020

A faturação da Vista Alegre atingiu os 6,8 milhões de euros em março, mais 17,9% do que em igual mês do ano passado, o primeiro da pandemia da covid-19 em Portugal. No entanto, o volume de negócios no primeiro trimestre caiu 22% em termos homólogos, passando de 24,3 para 19 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a empresa.Em comunicado enviado à CMVM, a Vista Alegre sublinha que março registou "uma recuperação nas vendas sendo expectável, com o desconfinamento em Portugal no mês de abril, uma tendência crescente nas vendas nos próximos meses".O segmento grês forno, que no primeiro trimestre de 2020 era o que mais pesava na faturação, foi o único a recuar em termos homólogos em março. Se em março do ano passado as vendas somaram 2,9 milhões de euros, em março de 2021 o seu valor caiu para 1,1 milhões.Em contrapartida, a porcelana e complementares quintuplicou o volume de negócios, passando de 0,5 para 2,5 milhões de euros. Também com forte crescimento surge o segmento de cristal e vidro manual, crescendo de 229 para 624 mil euros.O grês de mesa registou uma subida de 13,4% em março, para 1,7 milhões de euros, e a faiança subiu 39,4%, para 941 mil euros.Em termos trimestrais, a porcelana e complementares subiu 18,7%, para 7,1 milhões de euros, enquanto o grês de forno caiu 64,4%, para 2,6 milhões de euros.No cristal e vidro manual o volume de negócios recuou 17,4%, para cerca de 2 milhões de euros, ao passo que o grês de mesa caiu 21,8%, para cinco milhões. Na faiança, a faturação subiu 2,5%, para 2,3 milhões de euros.A Vista Alegre sublinha a "excelente recuperação" do canal de retalho em março, destacando os mercados de Espanha, Estados Unidos da América e França. Foi, deste modo, verificado umaumento das vendas de 79% face ao período homólogo.A empresa assinala ainda o "excelente desempenho" das vendas no canal online, que cresceram 468% face a março de 2020. Já o canal Private Label registou uma quebra homóloga de 5%.A Vista Alegre indica ainda que, "em linha com o faseamento do plano de desconfinamento em curso, e a reabertura parcial da atividade da rede de retalho nacional da VAA, na Vista Alegre Atlantis S.A., nos segmentos de porcelana e cristal", o número de trabalhadores com suspensão temporária dos contratos de trabalho baixa significativamente face ao registado em março.A empresa refere que "apenas uma percentagem residual de trabalhadores, de cerca de 0,48%, permanecerá, durante o mês de abril de 2021, em regime de suspensão temporária decontratos de trabalho, ao invés dos cerca de 10,81% verificado no mês de março".E, acrescenta, "83,16% dos trabalhadores da referida unidade se encontram a prestar trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do período normal de trabalho (PNT) inferior a12,5%"."Nas unidades industriais das Caldas da Rainha da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, S.A., no segmento da faiança, e do Satão da Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, S.A., no segmento grés forno, a totalidade dos colaboradores encontram-se a prestar trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do PNT", detalha ainda.