Vista Alegre dispara vendas em abril e já quase fatura tanto como no ano passado

A Vista Alegre faturou 7,4 milhões de euros em abril, o que representa um aumento de 116% face ao registado em igual mês de 2020, quando decorria o primeiro confinamento devido à pandemia, informou esta quarta-feira a empresa.Em comunicado , a Vista Alegre assinala que nos primeiros quatro meses deste ano as vendas ascendem a 26,3 milhões de euros, uma quebra de 5% em termos homólogos. No final de março a perda homóloga no volume de negócios cifrava-se em 22%.E as perspetivas são positivas, com a empresa a indicar que "é expectável, com o progressivo desconfinamento em Portugal no mês de maio, que se mantenha a tendência crescente nas vendas dos próximos meses".O segmento de porcelanas e complementares acumula até abril vendas de 9,77 milhões de euros, uma subida de 41,8% face aos primeiros quatro meses do ano passado. Também a faiança regista um crescimento nas vendas, de 47,6%, passando de 2,26 para 3,33 milhões de euros.Já a área de negócio da grés regista uma faturação de 10,6 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 31,6%. O segmento de cristal/vidro manual sofreu um decréscimo de 14%, para 2,63 milhões de euros."Adicionalmente à reabertura das lojas físicas, em Portugal, que tiveram um impacto positivo na recuperação das vendas do mercado interno, destaque para as vendas do canal online que continuaram a evidenciar um excelente desempenho", acrescenta o comunicado.