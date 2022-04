Vendas totais da Nestlé Portugal sobem 9,3% para 625 milhões em 2021

Leia Também Nestlé fecha 2020 com receitas recorde e investimento de 71 milhões em Portugal

As vendas totais da Nestlé Portugal atingiram 625 milhões de euros em 2021, um crescimento orgânico de 9,3%, ou seja, mais 60 milhões de euros face ao ano anterior, anunciou esta quarta-feira a empresa."Conseguimos um resultado de vendas de 625 milhões de euros, um crescimento de 60 milhões de euros face ao ano anterior. O crescimento dos últimos três anos foi de 8%", divulgou o diretor-geral da Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni, que falava aos jornalistas, em Lisboa.Para este resultado contribuíram, sobretudo, o café em cápsulas (que cresceu 35% no ano passado) e o 'pet care' (cuidados com animais de estimação).Fagnoni destacou ainda os segmentos de nutrição clínica e produtos vegetais.Soma-se ainda um crescimento de 37,5% em inovação, o que representou 69 milhões de euros das vendas totais.Neste período, a quota de mercado da Nestlé Portugal fixou-se em 35,4% no retalho e nas categorias onde a empresa opera.A Nestlé investiu 219 milhões de euros em Portugal nos últimos três anos, 140 milhões de euros dos quais em 2021, e vai contratar 50 especialistas em ‘marketing’ este ano."Nos últimos três anos, a Nestlé investiu em Portugal um total de 219 milhões de euros, repartidos entre 61,4 milhões de euros nas operações e 157,3 milhões de euros em apoio ‘marketing’ e comunicação às marcas", apontou, em comunicado.O diretor-geral da Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni, que falava aos jornalistas, em Lisboa, precisou que, em 2021, a empresa investiu, em Portugal, 140 milhões de euros, repartidos entre o apoio às marcas, promoção de produtos e investimento nas fábricas.A empresa tem "inovado nas linhas de produção Starbucks no Porto" e está a apostar numa "linha nova e inovadora" na fábrica de Avanca.Paolo Fagnoni anunciou ainda que a Nestlé vai contratar 50 especialistas em ‘marketing’ para a sede de Lisboa.