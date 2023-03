As vendas totais da Nestlé Portugal atingiram 677 milhões de euros no ano passado, traduzindo um aumento de 8,3% face a 2021, anunciou esta sexta-feira a empresa, em conferência de imprensa, no 'campus' de Linda-a-Velha, no dia em que assinala 100 anos de presença no país.



Apesar do crescimento das vendas, num ano marcado por "muitos desafios e escolhas difíceis para as famílias, comunidades e empresas", a Nestlé Portugal perdeu rentabilidade em linha, aliás, com o desempenho da gigante alimentar no resto da Europa, com os resultados a serem impactados pela "pressão do aumento de custos".



O valor das receitas inclui as exportações que cresceram 24% para 125 milhões de euros, o que representa 60% do total da produção saída das duas fábricas (em Avanca e no Porto) da multinacional de origem suíça que detém marcas como a Nestum e Cerelac, Sical e Buondi, Kit Kat ou Purina.



Segundo a Nestlé Portugal, em 2022, a sua quota de mercado fixou-se em 35,4% no retalho e nas categorias onde opera, com a do café a ocupar o lugar de excelência.



Já os investimentos ascenderam a 73 milhões de euros ao longo do ano passado, dos quais 30 milhões nas operações, contra 64 milhões de euros aplicados em 2021.



No que toca aos preços dos produtos, a diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, sustentou que para travar a transferência integral dos custos "muito pronunciados em toda a cadeia" para os preços ao consumidor, a empresa "trabalhou em eficiências internas que permitiram atenuar a inflação e os aumentos das matérias-primas, transportes e energia".



Ainda assim, apontou, houve um incremento correspondente a "mais ou menos metade" da registada no setor que opera (o alimentar), que foi na ordem dos 18%, com produtos como os cereais e o chocolate a serem dos mais afetados. "A crise impactou-nos a todos e nós demos o nosso contributo" para aliviar esses aumentos, enfatizou.



Uma das formas de reduzir custos passa por encurtar as cadeias de abastecimento. No ano passado, a Nestlé Portugal

adquiriu localmente mais de 50% das necessidades totais de matérias-primas, materiais de embalagem e serviços, no valor global de 140 milhões de euros, contando com uma lista de fornecedores de mais de 900 empresas nacionais. Mas, como apontou Anna Lenz, nem tudo pode ser comprado em território nacional, sendo "a oferta limitada em algumas matérias".



Aumento salarial de 1.000 euros num ano



Dado o "difícil contexto económico" e a fim de "mitigar o impacto da inflação no poder de compra dos colaboradores" - hoje são 2.484 colaboradores, de 52 nacionalidades - a Nestlé Portugal levou a cabo o que designou de " intervenção salarial excecional" que, como explicou a diretora a diretora ibérica de Recursos Humanos, Maria do Rosário Vilhena, se traduziu num aumento de 1.000 euros no cômputo de 2022.



Um bónus a juntar à atualização anual dos vencimentos que tem lugar, por norma, em março. Além disso, adiantou, foram também revistos outros benefícios dos trabalhadores das fábricas e centros de distribuição, como os subsídios de turno.



No plano ambiental, a Nestlé Portugal destacou também os resultados "significativos" alcançados na última década que, em termos cumulativos, redundaram na redução de 72% no consumo de água, de 25% no consumo de energia e de 47% nas emissões de gases com efeito de estufa por cada tonelada de produto produzido.



A Nestlé Portugal entra este ano no "restrito clube das empresas centenárias", assinalando esta sexta-feira 100 anos desde que Egas Moniz, mais conhecido por ter conquistado o Nobel da Medicina, lançou a Sociedade de Produtos Lácteos, em Avanca, o "embrião" do que viria a ser hoje a Nestlé Portugal.



Olhando para 2023, a diretora-geral da empresa em Portugal, Anna Lenz, antecipa que será "um ano complicado", mas "muito marcado pela celebração dos 100 anos da Nestlé em Portugal".



"Fizémos parte da vida dos portugueses nos últimos 100 anos e queremos continuar a criar valor partilhado: económico, social e ambiental", realçou Anna Lenz, que assumiu o cargo há menos de um ano tornando-se na primeira mulher a liderar a Nestlé Portugal.



Para comemorar a efeméride, a Nestlé Portugal lançou uma campanha em que, até 7 de agosto, irá sortear 1.000 euros por 100 famílias. Ficam habilitados todos os consumidores que efetuarem uma compra mínima de 10 euros de produtos Nestlé (não são todos, estando previstas exceções no regulamento).