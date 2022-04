Leia Também Vendas totais da Nestlé Portugal sobem 9,3% para 625 milhões em 2021

A suíça Anna Lenz, atualmente responsável pelo negócio da Nespresso na Europa, foi escolhida para desempenhar o cargo de diretora-geral da Nestlé Portugal, sucedendo ao italiano Paolo Fagnoni, a partir do próximo dia 1 de julho.Anna Lenz, que está de regresso ao país, será assim a primeira mulher a liderar a Nestlé em Portugal, assumindo a nova função "num contexto de recuperação do turismo e dos hábitos tradicionais de consumo e do mercado após as fases mais agudas da pandemia", realça o grupo que detém marcas como Nescafé e Nespresso ou a Cerelac e Nestum, num comunicado enviado, esta quinta-feira, às redações."É uma enorme alegria estar de volta a Portugal com o meu marido e os nossos três filhos, para assumir novas responsabilidades que me vão permitir ter maior influência na forma como a Nestlé cria e partilha valor económico e valor social no país", diz a responsável, de 42 anos, que iniciou a carreira na área internacional de auditoria do grupo em 2004.Já o italiano Paolo Fagnoni, de 57 anos, que deixa a Nestlé em Portugal ao fim de quatro anos e meio, foi nomeado para assumir a responsabilidade europeia da categoria de culinários, ficando baseado na sede do grupo, localizada em Vevey, na Suíça."Foram quatro anos e meio incrivelmente enriquecedores, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional e que sempre recordarei como um dos melhores períodos da minha vida e da da minha família. Ultrapassámos com sucesso uma pandemia que afetou profundamente a nossa forma de viver, trabalhar e de fazer negócios. Procurei, por isso, promover uma cultura de antecipação que nos permitiu ser mais resilientes, alavancando sinergias com os nossos parceiros de negócio e antecipando as necessidades dos consumidores e de todos os nossos 'stakeholders'. Estou igualmente muito satisfeito com os progressos que fizemos em termos dos nossos compromissos de sustentabilidade e da nossa orientação para a importância da inovação. Creio que os consumidores têm reconhecido esse esforço da Nestlé e por isso disfrutamos de uma reputação ímpar em Portugal", afirmou, por seu lado, Paolo Fagnoni.Fundada há mais de 150 anos, a Nestlé está presente em 186 países, contando com 276.000 colaboradores em todo o mundo.