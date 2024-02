VIA Outlets com recorde de vendas em Alcochete e Vila do Conde em 2023

Leia Também VIA Outlets investe 870 mil euros em painéis fotovoltaicos em Alcochete e Vila do Conde

O Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet fecharam o ano passado comem ambos os centrosEm comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a VIA Outlets indica que 2023 fechou com "números de importante crescimento" do portfólio na Europa" e que "Portugal não é exceção", sem revelar, porém, os valores absolutos em termos de vendas.Relativamente aos visitantes houve um, com particular destaque para quem veio de fora da Europa."O número de visitantes e as vendas das marcas no Vila do Conde Porto Fashion Outlet e no Freeport Lisboa Fashion Outlet aumentaram, assim como o turismo, nomeadamente o não europeu, apresentou um crescimento superior a 30% (Tax Free) em ambos os centros", detalha a empresa indicando que os visitantes doOs dados agora apresentados constituem "", realça Jorge Pinto Fernandes, Portugal business director da VIA Outlets, citado na mesma nota, em que destaca que as perspetivas afiguram-se positivas. "O caminho mantém-se de contínuo crescimento e, após subidas expressivas da compra média por visitante nos anos após a pandemia, continuamos num ritmo crescente, com a compra média a subir em 2023, sem dúvida fruto de uma oferta de marcas parceiras de enorme qualidade", assinala."Agora em 2024 assinalamos ainda os 20 anos dos dois centros, celebrando o caminho que ambos têm feito na sua transformação para um ambiente de compras verdadeiramente diferente e com uma oferta de marcas de relevo", reforça Jorge Pinto Fernando, frisando que "o melhor ainda está para vir". "Continuamos focados no crescimento e melhoria dos centros, como o anunciado recentemente, num investimento de 30 milhões", reforça.Segundo a VIA Outlets, o crescimento foi transversal a todo o portefólio, com todos os centro a apresentarem os melhores resultados de sempre de vendas de marcas acima dos 11,5% para um recorde de 1,36 mil milhões de euros em 2023, e chegando a um total de 30 milhões de visitantes.Criada em 2014, a VIA Outlets é propriedade do gestor de ativos do fundo de pensões holandês APG. O portefólio integra atualmente 11 centros que contam com mais 1.100 lojas em nove países europeus, incluindo aqueles dois em Portugal.