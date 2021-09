Freeport acolhe primeira loja de moda do VIA Outlets dedicada à sustentabilidade

O grupo VIA Outlets estreou no Freeport a sua primeira loja multimarca inteiramente dedicada à sustentabilidade. A Re.Love vai estar de portas abertas em Alcochete até 30 de novembro.





A Re.Love acolhe uma série de coleções sustentáveis de marcas como Karl Lagerfeld, Desigual, United Colors of Benetton, Hugo Boss, Bottletop, LoveBrand, Osklen, Pepe Jeans, Not-Yet-Famous, A-line, WeTheKnot ou Foursoul. Na iniciativa "pop-up" está ainda presente a Trend Circle, com o conceito de aluguer/compra de produtos de luxo em segunda mão com marcas como Prada, Chanel, Balenciaga, Gucci e Dolce & Gabbana.





"A escolha do Freeport Lisboa Fashion Outlet para ser o primeiro a receber este projeto fez-nos todo o sentido", porque "Portugal é um mercado de enorme importância para a VIA OUTLETS", explica a diretora da área de retalho do grupo, ao Negócios.





Leia Também Freeport passa para as mãos de gestora holandesa que ficou com a Brisa

Além disso, sublinha Natacha Villas Boas, Portugal não só "é um país que está na linha da frente na indústria têxtil, na inovação e pesquisa de materiais, assim como em encontrar novos processos de industrialização que vão ao encontro da economia circular", como também, ao nível do consumo, "tem vindo a demonstrar cada vez mais preocupação com este tema".





Para a VIA Outlets, a iniciativa figura como "um complemento à oferta existente" nos seus centros que torna "real, física e palpável a estratégia de sustentabilidade" do grupo. "O objetivo não é necessariamente o de impulsionar lucros", afirma Natacha Villas Boas, sem revelar o investimento realizado na abertura da Re.Love ou expectativas relativamente às vendas.





A diretora da área de retalho do grupo adianta ainda assim que o conceito vai ser replicado noutros mercados, estando prevista, já para meados de outubro, a abertura de uma segunda Re.Love em Amesterdão.





Leia Também Turismo vale 20% das vendas nos outlets de Vila do Conde e Alcochete

"Mais tarde, havendo uma avaliação positiva do projeto, como tem havido até ao momento, será um conceito transversal a todos os restantes nove outlets ‘premium’ do portfólio VIA Outlets", afirmou.





Em Portugal, além do Freeport, o grupo detém o Vila do Conde Porto Fashion Outlet.