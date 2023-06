VIA Outlets investe 870 mil euros em painéis fotovoltaicos em Alcochete e Vila do Conde

A VIA Outlets anunciou, esta quarta-feira, que está a finalizar a instalação de mais de 2.220 painéis fotovoltaicos nos centros Freeport e Vila do Conde Fashion Outlets que representam um investimento de 870 mil euros e vão permitir, no primeiro ano de funcionamento, uma redução da emissão de CO2 para a atmosfera na ordem das 656 toneladas.



Em comunicado, enviado às redações, a VIA Outlets indica que prevê-se que, quando estiverem em pleno funcionamento, os painéis fotovoltaicos "consigam reduzir a energia da rede em cerca de 30%". "Quer dizer que reduzimos consideravelmente o nosso consumo energético o que torna as nossas operações mais sustentáveis, além de obviamente representar uma redução de custos", realça o diretor de operações dos centros VIA outlets em Portugal, João Paradela, citado na mesma nota.



No Freeport Lisboa Fashion Outlet estão a ser instalados 1274 painéis fotovoltaicos, enquanto no Vila do Conde Porto Fashion Outlet serão colocados 962 painéis.



Esta iniciativa apresenta-se, segundo a empresa, "como parte de um amplo plano e missão dos centros para tornar toda a sua estrutura mais consciente, próxima da comunidade e sustentável".



Criada em 2014, a VIA Outlets é propriedade do gestor de ativos do fundo de pensões holandês APG.